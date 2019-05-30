МТС Банк и оператор «МТС» объявили о начале выпуска банковской карты МТС Cashback. Пользователям предлагается оформить дебетовую или кредитную карту платежной системы Mastercard с льготным периодом 111 дней и процентной ставкой от 11,9% по его завершении. Кредитный лимит составляет до 299 999 рублей.

За совершенные онлайн-покупки у партнеров через сервис МТС Cashback предусмотрен возврат до 25% от потраченной суммы. Также 5% вернется бонусами при оплате в супермаркетах, на АЗС, в кинотеатрах и 1% — за покупки в остальных категориях. Максимальная сумма вознаграждения — 10 тыс. в месяц.

Бонусы можно обменять на сертификат в салоны МТС номиналом от 100 до 80 тыс. рублей (в зависимости от накопленной суммы), который дает возможность оплатить до 100% от стоимости при покупке телефона, планшетного компьютера, портативной техники и аксессуаров. Также начисленными бонусами можно пополнить счет мобильного телефона абонента МТС — физического лица.

Получить неименную карту можно в любом салоне МТС при предъявлении паспорта, заплатив 299 рублей за выпуск. В дальнейшем плата за обслуживание не взимается на протяжении всего срока действия договора. Тарифным планом предусмотрено снятие собственных средств без комиссии в любом банкомате по всему миру. При снятии наличных за счет кредитного лимита комиссия составит 3,9% плюс 350 рублей. Карта подключается к сервисам Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Действующим абонентам МТС доступно оформление виртуальной карты при наличии персонального предложения от банка. Продукт будет выгоден абонентам МТС, так как позволяет компенсировать стоимость услуг мобильной связи, просто делая привычные покупки и расплачиваясь картой», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.