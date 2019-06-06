Банк «Восточный» обновил бонусную программу «Кешбэк» для кредитных карт, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках бонусной программы «Кешбэк» держатели кредитных карт банка «Восточный» могут сами выбирать, за что хотят получать повышенный кешбэк до 10%. Бонусные категории объединены в пять тематических групп, каждая из которых соответствует тому или иному целевому клиентскому сегменту. Тематику категорий можно менять по своему усмотрению каждый месяц.

Банк «Восточный» проанализировал операции держателей карт на предмет наиболее частых трат, по итогам анализа было решено ввести новые сегменты в самые популярные категории. В категории «За рулем» был повышен размер дополнительного кешбэка с 3% до 5%, а также был добавлен сегмент «автомойки». Получить повышенный кешбэк 10% теперь можно при покупках на АЗС, 5% — при оплате такси, каршеринга, парковок и услуг на автомойках, а также стандартный 1% за все остальные покупки.

Изменились условия категории «Онлайн-покупки». За электронные книги, фильмы и музыку, подписки на онлайн-кинотеатры будет возвращаться 10%. В этой категории появился сегмент «доставка еды». При оплате курьерам доставки готовой еды и продуктов питания также можно получить кешбэк 10%. Можно вернуть 3% за покупки любых товаров в интернет-магазинах. За все остальное кешбэк составляет 1%.

Также изменилась категория «Отдых». Категорию обновили с учетом пожелания клиентов, поэтому теперь при выборе «Отдыха» по картам «Восточного» предусмотрено 10% кешбэка за билеты в кино и при оплате услуг такси, 5% — при оплате счетов в барах, кафе и ресторанах, а за все остальное — 1%.

Выбрать одну из пяти бонусных категорий можно в интернет- или мобильном банке в разделе «Карты и счета».