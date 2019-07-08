Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) приветствуют запуск Банком России Системы быстрых платежей (СБП) и будут оказывать технологическую и организационную поддержку ее развитию. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций (есть в распоряжении ТАСС).

«В настоящее время компании, входящие в ассоциации совместно со своими партнерами, вырабатывают IT-решение, которое должно быть удобным и понятным для конечных потребителей. Планируется, что тестирование СБП начнется в конце июля 2019 года, а коммерческий запуск продукта состоится до конца 2019 года», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ключевым фактором является ставка платежа. «Активные попытки по лоббированию ее повышения по сравнению с предлагаемым ЦБ России уровнем несут существенные риски недостижения эффекта, на который рассчитывали и регулятор, и ретейл», — опасаются в компаниях. Как рассказал ТАСС президент АКИТ Артем Соколов, при обсуждении вопроса высокой стоимости эквайринга с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ЦБ отмечалось, что вместо госрегулирования тарифов в России появится Система быстрых платежей, которая создаст новое конкурентное средство безналичной оплаты и будет стоить ретейлу 0,3—0,4% за трансакцию. «Для нас это являлось ключевым моментом. Сейчас по закону мы обязаны принимать карты, и их стоимость в шесть — девять раз превышает стоимость обслуживания наличных. В случае если с приходом СБП останется все по-прежнему, нам неизбежно придется вернуться к вопросу государственного регулирования тарифов», — пояснил он.

Глава АКОРТ Сергей Беляков в беседе с ТАСС уточнил, что, по прогнозам, за первый год эксплуатации через систему может пойти до 5—7% платежей. При этом максимальная ставка тарифа, при которой сетям было бы экономически целесообразно использовать Систему быстрых платежей, — 0,4%.

По мнению АКОРТ и АКИТ, запуск СБП выведет Россию в число стран — лидеров по уровню развития финансовых инструментов, приведет к повышению прозрачности целых секторов хозяйственной активности и будет способствовать росту бюджетных поступлений.