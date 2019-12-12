Ряд крупных банков и технологических компаний присоединились к кодексу этики использования данных. Церемония подписания соглашения состоялась в четверг в рамках Недели российского Интернета.

Сообщения о своем присоединении к кодексу распространили, в частности, Сбербанк и Газпромбанк. Согласно релизу последнего, к кодексу этики использования данных также присоединились группа ВТБ, Тинькофф Банк, QIWI, «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», «МегаФон», oneFactor, «Газпром-Медиа», а также фонд «Сколково» и Аналитический центр при правительстве РФ, который станет координационным центром совета по совершенствованию практик работы с данными.

Разработчиками кодекса выступили Институт развития Интернета и Ассоциация больших данных.

Как поясняется в сообщении Сбербанка, кодекс регламентирует принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников. «Положения кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем», — подчеркивается в релизе.

Неотъемлемой частью кодекса является «Белая книга», в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными. Книга должна стать ориентиром для участников рынка и оказать позитивное влияние на развитие отрасли в целом. Постоянное ведение и обновление «Белой книги» будет способствовать внедрению лучших бизнес-практик в сфере использования данных.

Цели кодекса этики использования данных: