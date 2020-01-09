Арбитражный суд Ярославской области на заседании 9 января принял решение о запуске процедуры принудительной ликвидации Кредпромбанка. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка 22 ноября 2019 года, пояснив, что банк, в частности, допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.



Страховка вкладчикам Кредпромбанка выплачивается со 2 декабря через Почта Банк, общий объем выплат может составить 450 млн рублей.