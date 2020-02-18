Фондовые торги в РФ завершились во вторник в «красной зоне», свидетельствует информация на сайте Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 1,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 074,05 пункта. Индекс РТС ушел в минус на 1,8% — к отметке 1 515,54 пункта.

Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 2,06%, банка ВТБ — на 1,85%, «Яндекса» — на 1,56%, «Газпрома» — на 1,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,31%, Московской биржи — на 0,89%, Сбербанка — на 0,86%, «Тинькофф» — на 0,39%. Котировки акций МТС повысились на 0,12%, «Норильского никеля» — на 0,13%.



«Отечественный рынок ценных бумаг во вторник «оделся в красное», — констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Внешний ли фон расстроил инвесторов или просто не оказалось ориентира для дальнейших покупок — видно будет позже. Пока можно говорить о том, что продолжать бурное ралли рынкам капитала становится сложно. Оно и понятно: проблематично разогнаться, когда ты на вершине горы. Индекс Мосбиржи… завтра может пока попробовать закрепиться в пределах 3 075—3 115 пунктов. Индекс РТС в среду оставляет за собой потенциал ослабления вплоть до 1 500 пунктов».

Как пишет Бодрова, «новостью дня, безусловно, является информация суда Гааги о выплате бывшим акционерам «ЮКОСа» колоссальных компенсаций — около 50 млрд долларов. Россия, понятное дело, с вердиктом не согласна и далее направится в Верховный суд Нидерландов в попытках оспорить это решение. Дело носит больше политический, нежели финансовый характер — казалось бы, столько лет прошло, а тени легендарного «ЮКОСа» все еще колышутся над рынком и экономикой».