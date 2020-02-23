Впервые в России в промышленную эксплуатацию введен сервис оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП). Это позволит владельцу АЗС, поддерживающей такой способ оплаты, снизить расходы минимум на 1 млн рублей в год за счет сокращения издержек на трансакциях. В свою очередь, автовладельцы смогут заправлять автомобиль проще и быстрее.



Местом для реализации пилотного проекта стала сеть автозаправок Varta в Свердловской области. Инициаторы запуска — Benzuber (ООО ТД «Смарт-технологии»), АО НСПК («Национальная система платежных карт», операционный платежный и клиринговый центр СБП) и СКБ-Банк.

По прогнозам разработчиков, к июню 2020 года к системе оплаты топлива на заправочном пистолете будет подключено более 2 000 АЗС по всей России, а к концу 2020-го — уже 4 000. В феврале началась интеграция первых из 3 500 заправок, уже подключенных к платежной инфраструктуре Benzuber, позволяющей оплачивать смартфоном, не покидая автомобиль.

Механика оплаты достаточно проста. «QR-код размещается на заправочном пистолете. Достаточно вставить пистолет в бензобак автомобиля и отсканировать код камерой телефона, после чего в мобильном банке — участнике СБП будет автоматически сформирован платеж. Останется только нажать кнопку подтверждения, — описывает работу системы создатель и совладелец платформы Benzuber Артем Скворцов. — За счет того, что владельцам АЗС, подключенных к системе оплаты топлива через QR-код, не придется платить эквайринговую комиссию».