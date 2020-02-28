Цена на нефть марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с лета 2017 года.

Стоимость майского фьючерса на Brent на Лондонской бирже снизилась более чем на 4% до 49,66 доллара за баррель (по данным на 12:31 мск). Цена на нефть марки WTI с поставкой в апреле уменьшилась на 4,5% до 44,95 доллара за баррель, минимума с января 2019 года.

По мнению аналитиков, распродажи на рынке нефти были спровоцированы опасениями из-за слабого спроса.

Обвал на российских фондовых торгах в четверг также усилился. По состоянию на 13:18 мск индекс Мосбиржи ушел в минус на 5,34% по сравнению с уровнем закрытия сессии среды и составил 2 760,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени терял 7,05%, находясь на уровне 1 288,41 пункта.



Обвал котировок акций происходит на фоне существенного снижения цен на нефть и роста биржевых курсов доллара и евро до уровней выше 67 и 74 рублей соответственно.

