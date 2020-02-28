Обвал на российских фондовых торгах в четверг усилился, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:18 мск индекс Мосбиржи ушел в минус на 5,34% по сравнению с уровнем закрытия сессии среды и составил 2 760,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени терял 7,05%, находясь на уровне 1 288,41 пункта.



В последующие минуты индексы теряют уже меньше 5% и 7% соответственно, однако масштабы падения по-прежнему более существенные, чем на открытии торгов. Так, по истечении пяти минут с начала сессии четверга индекс Мосбиржи и индекс РТС были в минусе на 3,48% и 4,57% соответственно.

Обвал котировок акций происходит на фоне существенного снижения цен на нефть и роста биржевых курсов доллара и евро до уровней выше 67 и 74 рублей соответственно.

