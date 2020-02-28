Фондовые торги в РФ стартовали в глубоком минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:05 мск потерял 3,48% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 814,27 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени ушел в «красную зону» на 4,57% — к отметке 1 322,81.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на негативный внешний фон на открытии торгов пятницы. «Цены на нефть продолжают обвальное падение, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны», — отмечает она. Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 3%. Помимо динамики нефтяных котировок играют роль сообщения о распространении коронавируса.

Кожухова прогнозировала негативное открытие фондовых торгов в РФ. По ее словам, долларовый индикатор (индекс РТС) чувствует себя хуже ввиду слабости рубля. Накануне индексы Мосбиржи и РТС опустились к минимумам с декабря и октября прошлого года соответственно, напоминает эксперт.

