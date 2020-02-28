Биржевой курс евро в пятницу утром поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Биржевой курс доллара впервые с сентября прошлого года превысил 67 рублей.

На валютных торгах Московской биржи на 11:15 мск курс евро подорожал на 1,44 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 73,98 рубля. Курс доллара в то же время повысился на 1,14 рубля и составил около 67,16 рубля.