Пользователи Telegram теперь могут отправлять денежные переводы другим людям через «Яндекс.Деньги», говорится в релизе сервиса.

Мессенджер научился распознавать среди текста сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу «Яндекс.Денег», с которой можно быстро отправить перевод.

«Чтобы отправить перевод, нужно добавить номер банковской карты в свое сообщение, и мессенджер сразу покажет прямую ссылку на страницу «Яндекс.Денег». На ней уже будут заполнены данные отправителя, и пользователю остается только выбрать, откуда перевести деньги — из кошелька в «Яндекс.Деньгах», с привязанной к нему или любой другой банковской карты. Новая возможность доступна всем в России, кто пользуется Telegram, имеет карту любого российского банка или идентифицированный кошелек в «Яндекс.Деньгах», — отмечается в сообщении.