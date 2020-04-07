Российский ВВП сократится в 2020 году на 1,4%, а в 2021 году вернется к росту и прибавит 2,2%. Такой обновленный прогноз представило рейтинговое агентство Fitch в сообщении , касающемся банковских рейтингов.

Как уточняется, ожидания на 2020 год ухудшены на 2,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. Так, в марте Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%.

Последствия пандемии коронавируса и дополнительные меры российских властей, такие как продленный на апрель «нерабочий» режим, приведут к дополнительному сокращению экономической активности, поясняют в агентстве.



Fitch во вторник изменило на «негативный» прогноз по рейтингам 15 российских банков.