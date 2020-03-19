Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, говорится в исследовании агентства.

«Мы снизили наш прогноз роста ВВП до 1% в 2020 году с 2% в прошлом прогнозе, поскольку растущие глобальные риски, включая более слабый рост в Китае, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть и ослабление рубля, вероятно, отразятся на российском экспорте и на внутреннем рынке», — указано в материалах Fitch.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем обзоре допустили еще более жесткий прогноз. По мнению аналитиков АКРА, динамика ВВП России в текущем году может составить от минус 0,2% до 0,6%.

