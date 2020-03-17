Динамика ВВП России в текущем году может составить от минус 0,2% до 0,6%, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Ранее базовым сценарием АКРА предполагались темпы прироста реального ВВП на уровне 0,8% в 2020 году, однако сейчас с учетом новых вызовов данный показатель, судя по всему, достигнут не будет. По оценкам АКРА, при условии своевременных действий со стороны Банка России по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе российская экономика покажет в 2020 году рост от минус 0,2% до 0,6%. Другое важное условие реализации данного сценария — своевременная поддержка экономики со стороны бюджета. Таким образом, вызовы, с которыми сталкивается российская экономика, необходимо рассматривать в контексте возможностей, имеющихся в распоряжении правительства и Банка России», — отмечается в сообщении.

​В ЦБ рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику Полный экономический эффект от происходящих событий в настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости.

Аналитики также допускают вероятность оттока капитала, но прогнозировать его объем на данный момент сложно. Как полагают в АКРА, благодаря валютным интервенциям в рамках бюджетного правила эластичность курса рубля по цене на нефть будет ниже, чем в период до 2017 года. «Это снижает вероятность резкого роста инфляции, сопоставимого с ситуацией 2015 года. В свете имеющейся на данный момент информации АКРА полагает, что инфляция на протяжении 2020 года не превысит 7% (вероятнее всего, будет существенно ниже)», — считают эксперты.

Банковская система более подготовлена к ухудшению экономических условий, чем в 2014 году, но у ряда кредитных организаций риски существенны, говорят в АКРА. Возможное повышение ЦБ ключевой процентной ставки увеличит риски для банков, активно привлекающих рыночное фондирование (операции РЕПО, межбанковские кредиты и др.). В период высокой волатильности на рынке ценных бумаг использование такой бизнес-модели снижает финансовую устойчивость кредитных организаций, заключают аналитики.