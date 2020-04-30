Хоум Кредит Банк переименовал мобильное приложение: теперь оно называется «Хоум Кредит» (старое название — «Мой кредит»). Это сделано в рамках постепенного перехода к единому мобильному приложению, которое объединит возможности для управления всеми продуктами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В начале апреля мы объявили о переходе к единому мобильному приложению. Переименование приложения в «Хоум Кредит» подтверждает его универсальность: в нем клиенты могут с одинаковым удобством управлять не только кредитными, но и дебетовыми продуктами банка», — комментирует директор департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.
В банке напоминают, что сейчас в приложении «Хоум Кредит» можно:
- оформлять онлайн: дебетовые и кредитные карты, вклады и инвестиционные счета;
- оформлять кредит наличными с возможностью получить деньги на карты любых российских банков;
- оплачивать услуги, совершать переводы и платежи;
- вносить платежи и погашать кредиты полностью или частично без посещения офиса;
- подключить карту к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay;
- оформлять страховки, подключать дополнительные услуги и многое другое.