Хоум Кредит Банк переименовал мобильное приложение: теперь оно называется «Хоум Кредит» (старое название — «Мой кредит»). Это сделано в рамках постепенного перехода к единому мобильному приложению, которое объединит возможности для управления всеми продуктами банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В начале апреля мы объявили о переходе к единому мобильному приложению. Переименование приложения в «Хоум Кредит» подтверждает его универсальность: в нем клиенты могут с одинаковым удобством управлять не только кредитными, но и дебетовыми продуктами банка», — комментирует директор департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.

В банке напоминают, что сейчас в приложении «Хоум Кредит» можно: