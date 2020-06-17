Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с декабря 2018 года процедуру конкурсного производства в Банке Промышленно-Инвестиционных Расчетов (ПИР Банке), направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении трех лиц, контролировавших кредитную организацию, к субсидиарной ответственности в размере 1,7 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ.

Как следует из релиза, ответчиками по иску, который был подан в начале этой недели — 15 июня, выступают экс-предправления банка Ольга Колосова и бывшие члены правления Андрей Серебренников и Антон Суворов.

В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что ее бывшими руководителями были осуществлены «действия по выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, снятию обременения в отношении недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения по техническому кредиту, совершению сделок, направленных на выбытие ликвидных активов». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие лица не принимали меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий (бездействия) руководства произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.

Напомним, лицензия у ПИР Банка была отозвана 12 октября 2018 года. В Центробанке, в частности, поясняли, что кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения регулятора в связи с проведением сомнительных транзитных операций, а ее руководство явно не имело намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности организации в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк добивался в Арбитражном суде Москвы отмены приказа ЦБ об отзыве лицензии, но суд отклонил этот иск.



В феврале 2019 года ЦБ сообщал, что в банке были выявлены операции по выводу активов не менее чем на 3,2 млрд рублей. В марте 2019-го АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей.