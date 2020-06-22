Банк «Кремлевский» завершил проект по внедрению интернет-банка и мобильных приложений для частных клиентов на основе Faktura.ru. Об этом сообщили в группе компаний «ЦФТ», в которую входит указанная платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга.

«Дизайн интерфейсов интернет-банка и мобильных приложений для iOS и Android выполнен в фирменной стилистике банка «Кремлевский». Обширный функционал позволяет решать широкий спектр задач: пользователи могут отслеживать актуальные остатки на счетах и картах, выполнять безопасные платежи и переводы, оплачивать кредиты, открывать вклады, в том числе в валюте. Для совершения регулярных платежей можно настроить оплату по шаблону или по расписанию», — отмечается в релизе.



Новые клиенты могут получить доступ к онлайн-банкингу, самостоятельно зарегистрировавшись.