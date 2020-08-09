BMW Group Россия разработала и выпустила виртуальную карту в партнерстве с Московским Индустриальным Банком (МИнБанк), процессинговым центром Best2Pay и международной платежной системой Visa. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«BMW Group Россия представляет первую на российском рынке виртуальную подарочную карту автомобильного бренда. Ею можно пользоваться как обычной банковской картой: совершать любые покупки, в том числе офлайн при помощи смартфона с технологией NFC», — говорится в релизе.

Виртуальная карта BMW — новинка, созданная специально для российского рынка. Оформить карту можно на сайте , заполнив простую форму. Пополнить можно с любой другой банковской карты. Сразу после оформления получателю карты приходит письмо со ссылкой для активации. После активации картой можно пользоваться, в том числе привязав в Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Виртуальная карта BMW — это предоплаченная digital-карта Visa, банковский продукт. Картой можно расплачиваться в российских дилерских центрах BMW и BMW Motorrad и в школе водительского мастерства BMW Driving Experience. А еще клиенты могут совершать покупки онлайн, вводя реквизиты карты, а также в офлайн-магазинах и супермаркетах, оплачивать счета в кафе и ресторанах.

По умолчанию баланс карты не может превышать 15 тыс. рублей, а ежемесячный оборот — 40 тыс. рублей. После прохождения идентификации эти ограничения снимаются, эта опция вскоре станет доступна для клиентов. Сейчас идет работа над скидками и опциями, которые скоро получат владельцы карт.

При покупке виртуальной карты BMW можно выбрать один из трех вариантов дизайна: BMW, BMW M и BMW Motorrad. В дизайне карты BMW использован узнаваемый паттерн — узор решетки радиатора, BMW M — цвета гоночных автомобилей BMW. Карта BMW Motorrad — дань классике: для нее дизайнеры создали логотип, отсылающий к истории бренда.