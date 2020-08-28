Завершена процедура присоединения банка «Московское Ипотечное Агентство» к самарскому банку «Солидарность». Информация об этом опубликована на сайте последнего в пятницу.

«28 августа 2020 года Федеральной налоговой службой России внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации КБ «МИА» в форме присоединения к КБ «Солидарность», — говорится в сообщении.

В банке «Солидарность» подчеркивают, что к нему переходят все права и обязанности КБ «МИА» в порядке универсального правопреемства. «КБ «Солидарность» после 28 августа 2020 года продолжит в полном объеме оказывать банковские услуги всем клиентам реорганизованного КБ «МИА», — отмечается в релизе.

Три столичных офиса банка «МИА» стали подразделениями «Солидарности», свидетельствует информация на сайте банка . Так, дополнительный офис «Центр ипотеки на Бауманской» (ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1) — теперь филиал «Центральный» банка «Солидарность». Бывший головной офис КБ «МИА» (Селиверстов пер., д. 4, стр. 1) стал допофисом «Сретенский» филиала «Центральный». Дополнительный офис «МФЦТМ» банка «МИА» (п. Вороновское, Варшавское ш., 64-й км, вл. 1, стр. 47) перешел в ведение вышеуказанного филиала «Солидарности», сохранив свое название.

О начале присоединения банка «Московское Ипотечное Агентство» к КБ «Солидарность» было объявлено в середине июня этого года. Напомним, что «Солидарность» находится сейчас в режиме повторной санации. В феврале 2014 года санатором был объявлен Пробизнесбанк, в связи с чем кредитная организация была интегрирована в его финансовую группу «Лайф». В августе 2015-го у Пробизнесбанка была отозвана лицензия. В ноябре того же года стартовала вторая санация «Солидарности» с участием уже новых инвесторов — АО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка. План предусматривал установление «Зарубежэнергопроектом» контроля над банком, а также реорганизацию финучреждения в форме присоединения к Кранбанку. Последний в декабре 2019-го лишился лицензии. В настоящий момент «Зарубежэнергопроект» является единственным акционером «Солидарности».

Владельцем 100% акций банка «МИА» выступало АО «Центральная топливная компания», в свою очередь принадлежащее Москве в лице департамента городского имущества, свидетельствуют последние данные на сайте Центробанка — от 15 января 2020 года.

Уточним, что информация о прекращении деятельности КБ «МИА» в качестве самостоятельного юридического лица пока не отражена на сайте Банка России.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство в конце июля повысило рейтинг банка «Солидарность» и улучшило прогноз по рейтингу в преддверии реорганизации финучреждения. Аналитики поясняли, что «присоединение КБ «МИА» окажет позитивное влияние на франшизу банка «Солидарность» и, как следствие, на его бизнес-профиль».



«Деятельность банка «Солидарность» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления, который предполагает развитие банка в качестве кредитной организации, обслуживающей денежные потоки и товарооборот между Россией и Китаем, Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии, а также странами СНГ. После присоединения бизнеса КБ «МИА» банк также начнет обслуживание физических лиц в рамках городских социальных программ Москвы и городских предприятий», — отмечали в АКРА.

Это агентство, а также Moody's сообщили в пятницу об отзыве рейтингов банка «МИА» в связи с его присоединением к «Солидарности». АКРА отозвало рейтинг банка, находившийся на уровне «BВ+(RU)» (статус — «рейтинг на пересмотре — негативный»), без его одновременного подтверждения по причине отсутствия актуальных сведений о финансовом положении КБ «МИА». В свою очередь Moody's снизило рейтинги (в частности, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b3» с «b1», долгосрочные рейтинги депозитов — до «B2» с «Ba3»): по оценке аналитиков, кредитный профиль объединенного банка будет хуже кредитного профиля КБ «МИА» с учетом слабых финансовых показателей «Солидарности» и пребывания этого банка в состоянии санации, которая должна продлиться до 2030 года.

