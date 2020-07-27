Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Союз» на уровне «BBВ-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом на днях уведомили в агентстве.

«Кредитный рейтинг банка «Союз» обусловлен удовлетворительными бизнес-профилем и достаточностью капитала, низкой оценкой риск-профиля, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также возможностью получения экстраординарной поддержки от материнской структуры — СПАО «Ингосстрах», — говорится в релизе.

В числе прочего поясняется, что невысокая оценка риск-профиля банка обусловлена ухудшением операционной среды и высокой (хотя и постепенно снижающейся) долей проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле.

Ранее в июле АКРА присвоило кредитный рейтинг Сумитомо Мицуи Рус Банку на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Аналитики пояснили, что рейтинг в основном обусловлен очень высокой вероятностью предоставления банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности — группой SMBC, входящей в число крупнейших финансовых институтов Японии и мира. Российский «Сумитомо Мицуи» обладает, по мнению АКРА, умеренно высоким уровнем собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля, позиции по ликвидности и фондированию и бизнес-профиля.

Кроме того, АКРА подтвердило рейтинг банка «Уралсиб» на уровне «ВВВ-(RU)», прогноз также «стабильный». Кредитный рейтинг «обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, что соотносится со статусом банка (с ноября 2015 года «Уралсиб» проходит процедуру финансового оздоровления), при удовлетворительной оценке бизнес-профиля», отмечалось в соответствующем сообщении.

Также АКРА в текущем месяце предприняло разнонаправленные рейтинговые действия в отношении двух банков, находящихся в процессе объединения: КБ «Солидарность» и банка «Московское Ипотечное Агентство».

Так, агентство повысило кредитный рейтинг «Солидарности» до уровня «B+(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Эксперты указывают, что «кредитный рейтинг банка определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

Аналитики поясняют, что повышение рейтинга «Солидарности» связано с присоединением к нему КБ «МИА»: «Присоединение КБ «МИА» окажет позитивное влияние на франшизу банка «Солидарность» и, как следствие, на его бизнес-профиль».

«Деятельность банка «Солидарность» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления, который предполагает развитие банка в качестве кредитной организации, обслуживающей денежные потоки и товарооборот между Россией и Китаем, Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии, а также странами СНГ. После присоединения бизнеса КБ «МИА» банк также начнет обслуживание физических лиц в рамках городских социальных программ Москвы и городских предприятий», — отмечается в сообщении АКРА.

О сделке по слиянию банков было объявлено в июне 2020 года, ее завершение ожидается до конца августа.

Начался процесс присоединения банка «Московское Ипотечное Агентство» к КБ «Солидарность» Решения о реорганизации приняли 15 июня единственный акционер КБ «Солидарность» и единственный акционер «КБ «МИА».

Самому банку «Московское Ипотечное Агентство» рейтинг понижен до уровня «ВВ+(RU)» (с «BBB+(RU)»), текущий статус — «рейтинг на пересмотре — негативный» (прежний рейтинг был с «негативным» прогнозом). Понижение рейтинга обусловлено снижением оценки вероятности получения банком экстраординарной поддержки со стороны правительства Москвы, поскольку в июне текущего года 100% акций банка перешли к АО «Зарубежэнергопроект» (собственнику и санатору КБ «Солидарность»).

Присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» обусловлено ожидаемым завершением в 2020 году процедуры реорганизации КБ «МИА» в форме присоединения к «Солидарности», что предполагает переход его обязательств к структуре, профиль собственной кредитоспособности которой уступает аналогичному показателю КБ «МИА».

АКРА также объявило в июле о повышении кредитного рейтинга Всероссийского Банка Развития Регионов до «AA(RU)» (с «AA-(RU)») с изменением прогноза с «позитивного» на «стабильный».



Как поясняется, повышение кредитного рейтинга ВБРР «отражает мнение АКРА относительно роста объемов и диверсификации бизнеса банка при сохранении умеренного уровня риска по основным операциям, что выразилось в улучшении оценки бизнес-профиля». «Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности ВБРР продолжают оказывать риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития, и высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах — компаниях группы НК «Роснефть» (материнская структура)», — отмечается в релизе.