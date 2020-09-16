Пользователи системы «ВТБ Онлайн» получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5% от суммы перевода, указано в сообщении ВТБ.

Как уточняется, теперь клиенты банка могут совершать онлайн-переводы на карты Visa в 64 страны, в том числе в государства Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии. Переводы на карты Mastercard доступны для 103 стран. Максимальная сумма одного перевода составляет 100 тыс. рублей.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту, в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Переводы».

С момента запуска сервиса международных переводов с карты на карту для 20 стран клиенты ВТБ совершили более 10 тыс. операций, объем переведенных средств превысил 135 млн рублей. Наибольшее число переводов пользователи системы «ВТБ Онлайн» совершили в Казахстан, Белоруссию и Грузию.



«Мы планируем и дальше развивать этот сервис и расширять число доступных для переводов стран», — подчеркнул руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.