У ВТБ появился чат-бот на платформе мессенджера WhatsApp. Об этом сообщили в банке, пояснив, что пользователи смогут обращаться к виртуальному помощнику по общебанковским вопросам.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, клиентам необходимо добавить официальный аккаунт банка в WhatsApp по номеру телефона +7 (495) 775-53-93 и задать свой вопрос. «Виртуальный помощник ответит буквально за пару секунд. Он знает все о продуктах и услугах ВТБ и сможет ответить более чем на 1 300 вопросов. Например, у него можно узнать, как получить кредит, открыть вклад или записаться в отделение банка. Если вопрос требует ответа оператора, то виртуальный помощник сможет быстро навигировать на специалиста ВТБ», — говорится в релизе.

Как подчеркнул руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, банк стремится общаться с клиентами «там, где им удобно», поэтому наращивает присутствие во внешних цифровых каналах: в WhatsApp и Viber. На диалоговые сервисы приходится 10% всех обращений банка. «Мы планируем и дальше развивать наших виртуальных помощников и увеличивать количество вопросов, на которые они смогут ответить без обращения к оператору», — сказал Чугунов.



Пользователям системы «ВТБ Онлайн» доступны консультации ботов в мобильном приложении и интернет-банке. Пообщаться с виртуальным помощником ВТБ в WhatsApp можно по ссылке .