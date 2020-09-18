Московская транспортная карта «Тройка» скоро сможет работать и в других городах России, станет персональной, а в будущем планируется также выпускать виртуальную карту. О таких планах рассказал в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Его пятничный материал, опубликованный на сайте департамента, посвящен развитию цифровых сервисов в московском транспорте.

Ликсутов, в частности, напомнил, что «еще несколько лет назад в автобусах действовали одни билеты, а в метро — другие. А «Тройка» — карта, с помощью которой сегодня можно оплатить любой городской транспорт, взять велосипед напрокат, сходить на каток или в музей, — тогда казалась чем-то из области фантастики». «Интегрировать несколько платежных систем в одну — поверьте, задача не из легких. Но мы справились, а скоро «Тройка» сможет работать и в других городах России», — сообщил глава столичного дептранса.

Также он рассказал о работе над запуском опции по оплате поездки во всех видах транспорта одним чеком.

«Приложения «Московский метрополитен» и «Московский транспорт» уже позволяют строить мультимодальные маршруты с использованием всех видов транспорта, оплатить «Тройку» онлайн, сообщить о проблемах и многое другое. Сейчас мы работаем над возможностью оплаты поездки одним чеком. Например, вы проехали на метро, затем на каршеринге, а в приложении заплатите общую стоимость. В приложении также можно будет сразу забронировать автомобиль у разных операторов краткосрочной аренды. Надеемся реализовать данную функцию уже в следующем году», — написал заммэра.

«Еще подходит к концу тестирование самой ожидаемой функции — персонализации: планируем, что пассажиры смогут ею воспользоваться уже в конце этой осени, — анонсировал Ликсутов. — Теперь ваша карта станет по-настоящему «вашей», и, потеряв ее, вы легко сможете восстановить баланс карты. А также увидеть детализированный отчет о ваших поездках, спланировать свои затраты и выбрать максимально удобный тариф. Тестирование личного кабинета уже проходит с участием 14 тысяч тестировщиков на базе мобильного приложения «Метро Москвы». Кроме того, в будущем карта «Тройка» станет виртуальной и не нужно будет носить ее с собой, а для нас это будет существенная экономия на бланках».

В числе прочего он упомянул, что в приложении «Метро Москвы» этой осенью будет запущен виртуальный помощник — чат-бот.



В своей колонке Ликсутов в том числе приводит контактную информацию для направления предложений по новейшим технологиям и решениям для транспорта Москвы. Он обещает, что изучит их сам, а авторам самых интересных будет предложено принять участие в их реализации.