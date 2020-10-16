«Яндекс» в ходе переговоров о возможной покупке группы «Тинькофф» (TCS) шел навстречу ее основному акционеру Олегу Тинькову, согласился с его участием в управлении банком и предоставлении банку свободы в развитии, но требования предпринимателя постоянно росли, а затем он сам решил выйти из сделки, говорится в письме управляющего директора группы компаний «Яндекса» Тиграна Худавердяна сотрудникам (копия есть у РИА Новости).



Ранее в пятницу «Тинькофф» объявила о прекращении переговоров с «Яндексом» о возможной покупке группы. До этого «Тинькофф» и «Яндекс» сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 млрд долларов. Как прокомментировал источник РИА Новости, сделка распалась из-за разного видения сути: «Яндекс» хотел провести поглощение, а Тиньков видел ее как слияние, чтобы остаться у руля бизнеса. Эту же причину назвал и сам бизнесмен в письме сотрудникам, которое позже цитировал ряд СМИ: то, что началось как объединение, по словам Тинькова, по факту вылилось в обычную продажу со всеми вытекающими негативными для TCS последствиями.

«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»), — говорится в письме Худавердяна.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян, добавив, что, если бы сделка состоялась, «Яндекс» строил бы партнерские отношения с командой «Тинькофф», предоставляя ей свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы интернет-компании.

Как говорится в письме, Олег Тиньков в июле сам предложил сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу рассмотреть покупку группы. «Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В «Тинькофф» сильная и близкая нам по духу команда — это было для нас самым важным в этой истории», — написал Худавердян.

Он также отметил, что в дальнейшем «Яндекс» будет развивать финтех, используя все доступные компании ресурсы и создавая новые партнерства.