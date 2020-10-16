«Яндекс» и TCS Group Holding PLC Олега Тинькова (группа «Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». Об этом сообщается в пятницу на сайте «Яндекса».

«К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры. Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — говорится в сообщении.

О переговорах по возможной покупке холдинга TCS Group, материнской структуры Тинькофф Банка, компанией Yandex N.V. стало известно 22 сентября этого года. В «Яндексе» указывали, что речь идет о потенциальной покупке 100% акционерного капитала «Тинькофф». Достигнутое на тот момент принципиальное соглашение о сделке предполагало вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около 5,48 млрд долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».



Банкир Олег Тиньков вслед за этим заявил, что сделка с «Яндексом» предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и всей команды банка и что сам он не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу».



Еще прошлым летом в ходе ПМЭФ-19 Тиньков заявил, что банк мог бы объединиться с «Яндексом». «Если бы были деньги на покупку, я бы ни минуты не думал», — сказал он тогда. О возможности объединения компаний, в частности о покупке «Яндексом» части акций TCS как о наиболее вероятном сценарии слияния, писали вслед за этим аналитики Альфа-Банка.

Издание The Bell 14 октября со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведет переговоры о покупке Тинькофф Банка с его владельцем Олегом Тиньковым. По словам собеседника издания, деньги на покупку Евтушенков может занять в СберБанке, и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком». Как указало агентство Bloomberg, оценка «Яндексом» TCS Group не удовлетворила владельца последней.

Возможная покупка Тинькофф Банка может негативно повлиять на АФК «Система» или МТС из-за роста долговой нагрузки, указывает РБК со ссылкой на оценки инвестиционных аналитиков Газпромбанка и «Атона».



В апреле этого года Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка на фоне проблем со здоровьем. Ранее в этом году также стало известно о налоговых претензиях к банкиру в США.

В посте в Instagram, написанном в июне этого года, Тиньков заявил, что у основанной им группы больше возможностей для преодоления кризиса, чем у любого из конкурентов, так как с самого начала она была заточена на онлайн-работу, а также дал понять, что бизнес не будет продаваться.