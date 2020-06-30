У группы «Тинькофф» больше возможностей для преодоления кризиса, чем у любого из конкурентов, так как с самого начала она была заточена на онлайн-работу. Заявление такого содержания сделал в Instagram основатель группы Олег Тиньков, дав также понять, что бизнес не будет продаваться.

Тиньков, у которого в конце октября была диагностирована лейкемия (публично он объявил об этом в марте этого года), в своем посте благодарит врачей, занимающихся его лечением, семью, а также команду «Тинькофф».

«Мои друзья из «Тинькофф» — Оливер (председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — Прим. Банки.ру) и все мои партнеры — меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов, просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтех-команда. «Тинькофф» не продается!» — написал он.

Относительно состояния своего здоровья Тиньков сообщил, что врачи его «буквально спасли тремя химиями». Из сообщения следует, что лечение проходило в Берлине. «Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение — делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года», — поделился он. Он упомянул, что три месяца назад также переболел и COVID-19.

В своем посте он в том числе попросил прощения у тех, кого вольно или невольно обидел, и признал, что ему стыдно за некоторые вещи, которые он говорил в интервью. При этом Тиньков подчеркнул: «Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство… и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам».

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на 1 млрд долларов Если Тинькова признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения.

Ранее стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов. Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать налоговикам в США о прибыли от своих активов. Таким образом, как утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).

Сообщалось, что Тиньков был отпущен под залог. Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы. Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, было перенесено на 13 июля.



В начале апреля было объявлено, что Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. До этого, 19 марта, он передал свои права владения акциями TCS Group семейному трасту.