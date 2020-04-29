Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в суде.

«Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля 2020 года в зале номер три», — сказал источник. При этом собеседник агентства пояснил, что это будут лишь предварительные слушания. «Это не будет полноценное слушание, это будет досудебная подготовка дела к слушанию», — сказал он.



Бизнесмен будет обязан оставаться в Лондоне все это время без возможности покинуть город. «Условия освобождения под залог сохраняются», — сообщил представитель суда.