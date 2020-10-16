Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков лично принял решение разорвать сделку, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). По данным СМИ (в частности, об этом пишут The Bell и РБК ), об этом говорится в письме, которое в пятницу, 16 октября, Тиньков разослал сотрудникам банка.

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндексом». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорится в письме.

Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс».

«Я был крайне удивлен, что к бренду «Яндекс» такое негативное отношение и их потребители не любят, хотя, в отличие от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка. Все это привело к тому, что я остановил сделку <...> Сами вырастем до 20 миллионов клиентов, 1 миллиарда прибыли и будем стоить 10+ миллиардов долларов на бирже», — добавил Тиньков.



Кроме того, по данным РБК, Тиньков извинился перед сотрудниками за «дерганье» из-за несостоявшейся сделки.



TCS Group 16 октября объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом», указывает РБК. В свою очередь «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки «Тинькофф» с основными акционерами, поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры».