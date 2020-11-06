Банк «Юнистрим» создал новое структурное подразделение «Юнистрим Digital», которое сосредоточится на развитии цифровых технологий как для самого банка, так и для одноименной системы денежных переводов. Об этом в пятницу сообщили в финансовой организации.

«CEO «Юнистрим Digital» стала президент системы денежных переводов «Юнистрим» Ксения Чернышева. Уже сформирована и команда ключевых менеджеров. Татьяна Колосова будет контролировать разработку инновационных продуктов, Юлия Погосян — развитие мобильной платформы, Екатерина Ковалева — карточные продукты», — сообщили в КБ «Юнистрим».

«Около 50% трансакций в системе «Юнистрим» наши клиенты совершают онлайн — через сайт и мобильное приложение. Учитывая перспективность развития цифровых продуктов, мы решили выделить отдельное направление в структуре компании, что позволит нам уделять максимум внимания развитию финансовых технологий, — комментирует Ксения Чернышева. — Сейчас наши флагманы — это переводы с карт любых банков с выплатой наличными и на карты, в том числе национальных платежных систем в странах СНГ, и собственная платежная карта «Юнистрим». Наша основная цифровая платформа для клиентов — мобильное приложение «Юнистрим Денежные переводы». Именно ее мы планируем активно развивать в 2021 году, наращивая функциональность и улучшая клиентский опыт при взаимодействии с платформой».

В финучреждении напомнили, что, помимо денежных переводов, в мобильном приложении реализована услуга пополнения счетов мобильных операторов и оплата трудовых патентов. Сейчас клиенты могут пополнить счета крупнейших мобильных операторов в Армении, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. В ближайших планах организации — расширить географию услуги и дать возможность клиентам оплачивать услуги мобильных операторов по всему миру.



«Также в рамках централизации наших цифровых сервисов на мобильной платформе «Юнистрим Денежные переводы» в начале 2021 года мы планируем завершить работы по интеграции в нее функционала текущего мобильного банка, который используют держатели карты «Юнистрим», — рассказала Чернышева.