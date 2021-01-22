Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января не изменилась по сравнению с первой декадой, оставшись на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Банка России.
Напомним, ставка вышла на этот уровень по итогам второй декады декабря прошлого года. Таким образом, она находится около отметки 4,49% на протяжении уже четырех декад, то есть более месяца.
Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) уровня — около 4,33% годовых, после чего несколько раз демонстрировала восходящее движение. В последний раз ставка немного повышалась во второй декаде декабря прошлого года (с 4,46% в первой декаде до 4,49%).
На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 18 декабря 2020 года, как и до этого в октябре и сентябре, она была сохранена на указанном уровне.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят СберБанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на январь).