Банк ДОМ.РФ расширил возможности бесплатного обслуживания карт пакета услуг «Премиум», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь мультивалютные карты с кешбэком до 10% доступны без комиссии за обслуживание клиентам, оформившим ипотеку в банке, при соблюдении условия по сумме ежемесячных операций.

Для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга комиссия за обслуживание не взимается при сумме основного долга по ипотеке от 6 млн рублей и сумме ежемесячных операций по карте от 50 тыс. рублей. Для жителей других регионов России условие бесплатного обслуживания — сумма ипотечного долга от 2,5 млн рублей и операции по карте от 25 тыс. в месяц.

В пакет услуг «Премиальный» входит бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в России и за рубежом, повышенное начисление процентов по вкладам, а также программа лояльности с кешбэком до 10% в наиболее популярных категориях. С помощью карт можно обменивать валюту по курсу, приближенному к биржевому, с разницей в 5 копеек по долларам и евро без брокерского счета и дополнительных затрат на его обслуживание.



Премиальные клиенты банка получают привилегированное обслуживание с персональным менеджером, а также неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и ЖД вокзалов, страхование для выезжающих за рубеж. Также доступна дистанционная юридическая и налоговая поддержка, круглосуточный консьерж-сервис, подписка на деловые СМИ, особая программа привилегий визовой поддержки.