Росбанк обновил программу лояльности по дебетовой и кредитной карте #МожноВСЁ. Теперь по выбранным категориям начисляется кешбэк 3% вне зависимости от общей суммы покупок в течение всего месяца, сообщает пресс-служба кредитной организации.

На товары остальных категорий будет также начисляться кешбэк 1%. Максимальный размер кешбэка для всех держателей увеличится и составит 10 тыс. рублей в месяц вместо ранее действовавших 5 тыс. рублей.

Кроме того, для держателей карт #МожноВСЁ Росбанк увеличил количество выбираемых категорий повышенного кешбэка с 11 до 20, среди которых: «Образование», «Книги», «Красота», «Аптеки», «Родителям», «Товары для ремонта», «Товары для дома», «Фастфуд», «Отдых и развлечения», «Рестораны», «Геймерам», «Спорттовары», «Цветы», «Duty Free», «Животные», «Городской транспорт», «Автоуслуги и сервисы», «Такси», «Аренда автомобилей», «АЗС и парковки».

Клиенты по-прежнему смогут менять настройки программы лояльности и выбирать ежемесячно либо кешбэк, либо travel-бонусы в зависимости от целей. А оформив дебетовую и кредитную карты #МожноВСЁ, можно одновременно пользоваться и кешбэком, и travel-бонусами. Бонусы начисляются за каждые 100 рублей, потраченные по карте. С подключенной опцией travel-бонусы за год использования можно накопить на выходные в Сочи на двоих, а за пять месяцев – на билеты на «Сапсан» в Санкт-Петербург.

