🔸 Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты. О лучших предложениях по дебетовым картам, которые могут заменить вклад, узнаем из Разбора Банки.ру.



🔸 Помогает ли банк зарегистрировать ИП, можно ли открыть счет дистанционно, есть ли бесплатная бухгалтерия? Эти и другие нюансы в чек-листе по выбору лучшего банка для вашего бизнеса найдете в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Государство хочет гарантировать возврат денег клиентам НПФ, которые обанкротились или остались без лицензии. Только вот станут ли добровольные пенсионные программы более привлекательными? О том, кому нужна гарантия добровольных пенсий, узнаем из публикации.



🔸 Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Разрыв между лидером и аутсайдером сократился. Влада подвел ETF Китая, а Лену — рухнувший Splunk. Сейчас ведущие решили сыграть на росте ставки. Удачно ли, оценит Георгий Ващенко из «Фридом Финанса».

