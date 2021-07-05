Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в I квартале 2021 года превысили показатель за весь 2020 год и составили не менее 828 млн рублей, пишут «Известия» . Об этом сообщили представители рынка. Так, по полисам, покрывающим риски COVID-19, за I квартал 2021 года население получило на 8% больше компенсаций, чем за весь прошлый год. Размер выплат составил 828,8 млн рублей и 761,5 млн рублей соответственно. Средняя цена страховки от ковида варьировалась от 3,3 тыс. рублей до 8,4 тыс. рублей, а процент отказов клиентам — от 3% до 20%.

В 2020 году страховые компании и их агенты недостаточно объясняли клиентам условия таких страховок и что может быть исключением из покрытия, сообщили в пресс-службе ЦБ. Однако после выпуска рекомендаций по улучшению информирования показатели по отказам в выплатах улучшились. С октября по февраль их процент снизился с 13,4% до 10,9%, а объем компенсаций вырос.

Страховые выплаты от COVID-19 превысили 2,48 млрд рублей Средняя цена страховки варьировалась от 3,3 тыс. рублей до 8,4 тыс. рублей, а размер компенсации — от 2,4 тыс. рублей до 43 тыс. рублей.

Наибольший объем средств по специализированным полисам клиентам перевели в «АльфаСтраховании»: размер выплат за I квартал 2021 года не превысил итог всего 2020-го, но оказался лишь на 21% ниже последнего и составил 233,5 млн рублей. В «Согласии» размер возмещения с января по март оказался втрое больше, чем в предыдущем году, на уровне 16 млн рублей. По другим страховкам, где коронавирус не является исключением, объем выплат клиентам из-за COVID-19 в I квартале 2021 года также превысил показатель за весь 2020-й на 63%, до 18 млн рублей. В «СберБанке страхование жизни» объем выплат клиентам с диагнозом «коронавирус» и «легочные заболевания» за три месяца 2021 года составил 560 млн рублей, а за весь 2020-й покрытие таких осложнений ковида достигло только 450 млн рублей.

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, одна из основных причин роста объема выплат в I квартале 2021 года — усиление контроля ЦБ над страховщиками. Отразился на показателях и пик распространения коронавируса, который пришелся на ноябрь — декабрь прошлого года и подтолкнул граждан купить такие страховки. Как отметила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина, дальнейшее повышение убыточности может привести к необходимости корректировать тарифы. Из-за роста числа заболевших объемы выплат также продолжат увеличиваться, но меньшими темпами, так как страховые компании будут адаптировать полисы по рентабельности, подтвердила Финогенова. Прибыль рынка по страховкам от коронавируса в I квартале 2021 года составила 100—200 млн рублей, считает генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. Он ожидает роста размера выплат за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля Роспотребнадзором.