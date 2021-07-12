Крупные банки все активнее предлагают кредиты для самозанятых, пишет «Коммерсант» . Так, в Почта Банке рассказали о начале выдачи нецелевых потребкредитов самозанятым, рассчитывая привлечь новых клиентов. В СберБанке им предоставляют продукт «Потребительский кредит без обеспечения» на общих условиях. В ВТБ самозанятым доступна ипотека, а начиная со II квартала в пилотном режиме — и автокредиты. Ранее о том, что начинает кредитовать самозанятых, сообщил банк «Зенит». Там распространили на этот сегмент как беззалоговые, так и залоговые кредиты, а также ипотеку.

Оценка кредитного риска по категории самозанятых проводится аналогично оценке рисков по физлицам с учетом особенностей дохода при расчете платежеспособности клиентов, пояснили в СберБанке. Проверить доход можно по справке о налоговых отчислениях из сервиса ФНС России «Мой налог», отметили в Почта Банке.

Кредиты самозанятым предложили вынести в особый сегмент По итогам анализа обращений и диалога с представителями власти, банков и платформ-агрегаторов ОНФ сформировал список необходимых мер для повышения доступности льготного кредитования самозанятых.

По словам замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, получить кредит в банке самозанятому все еще довольно сложно: процентные ставки могут достигать 17%. Проблема в неготовности банковских продуктов и неосведомленности самозанятых. Когда клиент приходит в банк за кредитом, он сталкивается с тем, что в заявлении на кредит попросту нет графы «самозанятый» и ему почти никогда не предлагают получить льготный кредит по госпрограмме для МСБ, который могут выдавать авторизированные государством банки на предпринимательские цели, отметил Беленький. По его словам, даже если самозанятый хочет взять деньги на свой бизнес, банки предлагают ему обычный потребкредит.

Постепенно банки выходят за рамки сегмента наемных сотрудников, где в последнее время долговая нагрузка сильно выросла, отметила вице-президент Moody's Ольга Ульянова. Так банки привлекают новые, ранее не охваченные категории заемщиков. По словам Ульяновой, поскольку кредитование растет, а реальные располагаемые доходы — нет, долговая нагрузка текущих заемщиков банков и МФО уже достигла некоторого предела, при котором банки считают для себя выгодным и более надежным выходить в новые незакредитованные целевые сегменты, даже несмотря на более высокие риски.