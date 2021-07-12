Изменение привычек потребителей постепенно начинает перекраивать самые традиционные бизнес-модели: кафе, рестораны и небольшие магазины переходят на онлайн-расчеты, при этом популярность безналичных платежей выросла и в таком консервативном регионе, как Северный Кавказ. Соответствующие выводы представлены в тематическом сообщении СберБанка.

Доля безналичного оборота в расходах россиян во II квартале 2021 года составила 58%, что выше показателя первой волны пандемии на 4,6 процентного пункта. При этом лаборатория «СберИндекс» и «Чек Индекс» IT-компании «Платформа ОФД» указывают, что впервые за историю наблюдений в список лидеров по росту доли безналичного оборота попали Северная Осетия (плюс 6,3 п. п.) и Кабардино-Балкария (плюс 6,1 п. п.), а в рейтинг городов с наиболее быстрым ростом впервые вошел Владикавказ (плюс 7,3 п. п.).

Ускоренное проникновение «безнала» в повседневное потребление привело к формированию новых бизнес-моделей, которые уже сами ускоряют процесс отказа от наличных, создавая эффект положительной обратной связи, отмечают аналитики.

Они констатируют, что доля безналичного оборота продолжает быстро расти в продовольственной рознице и общепите. «В самой консервативной категории — «магазины у дома» — доля безналичного оборота уверенно превысила 50%. Причем практически весь прирост — это онлайн-сегмент (e-grocery), а не просто изменение способа оплаты на кассе. Обратиться к интернет-торговле и развивать данное направление вынуждены даже консервативные розничные сети. Их доля в e-grocery во II квартале 2021 года достигла половины оборота», — отмечается в обзоре.

В непродовольственном e-commerce пока доминируют маркетплейсы, но и здесь можно ожидать усиления конкуренции со стороны традиционно офлайновых игроков, считают эксперты.



«Онлайн становится важнейшим драйвером безналичного мира. И это происходит во многом за счет традиционных компаний с большой долей наличных расчетов», — заключают авторы исследования.

Ася ШАЛИМОВА