В Москве 41% сотрудников компаний желают продолжить работать в дистанционном формате, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Еще 29% респондентов хотели бы посещать офис несколько раз в неделю, 30% опрошенных дистанционных работников уже хотели бы вернуться на работу в офис.

Как отметили 43% из тех, кто желает вернуться с «удаленки» в офис, это поможет им сменить обстановку, 38% респондентов хотят очного общения с коллегами, 26% отметили, что дома много отвлекающих факторов, по 24% опрошенных скучают по удобному рабочему месту в офисе и очным встречам с клиентами, 18% отметили, что им просто нравится офис компании, 17% респондентов дома отвлекают дети. В варианте «Другое» 7% опрошенных отмечали, что хотели бы вернуться в офис, чтобы разобраться с документами и отложенными там делами.

Россияне готовы получать меньше ради работы на «удаленке» Россияне, заинтересованные в дистанционном формате работы, в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради работы на дому. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В последний месяц работали удаленно или продолжают работать в таком формате 15% респондентов, 5% трудятся в гибридном формате, 31% рассказали, что их работодатель в скором времени планирует вернуть удаленных сотрудников к работе в офис, 20% опрошенных отметили, что их работодатель сохранит удаленный формат работы. Еще 22% участников исследования указали, что в их компании планируют ввести гибридный формат работы, а 27% респондентов пока не знают, как изменится их формат работы.