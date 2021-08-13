В Москве с 13 августа отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин посчитал возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений, «взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами», написал он в своем блоге.

«В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций», — добавил мэр.

По его словам, работодатели по-прежнему обязаны мерить температуру у сотрудников перед началом работы и не пускать на рабочие места тех, у кого проявляются симптомы ОРВИ. В то же время теперь не надо мерить температуру в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярно тестировать сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — сообщил Собянин. Он подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад».