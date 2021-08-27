Высокие цены на жилье вынудили россиян в процессе рефинансирования активнее объединять ипотечные и потребительские кредиты — за последние три месяца интерес к таким сделкам вырос на 15–20%, пишут «Известия» , ссылаясь на риелторские компании и банки. Рост цен на жилье в России с начала пандемии стал дополнительным плюсом для собственников ипотечных квартир, которые имеют незакрытые потребкредиты или собираются их оформить, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. При рефинансировании клиент может снизить ежемесячный платеж за счет меньшей ставки или увеличения срока кредитования, а также получить дополнительные средства на любые цели, добавили в ВТБ.

По словам директора департамента банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрия Веселкова, такой тренд развивается, так как потребители заинтересованы в оптимизации расходов, а банки привлекают новых клиентов. Объединение кредитов интересно финансовым организациям из-за увеличения объема выдач, согласны в МТС Банке. В Совкомбанке сказали, что в июле 2021-го объем рефинансирования с дополнительной суммой увеличился более чем на треть в сравнении с июнем, доля таких кредитов в общем объеме рефинансирования по итогам семи месяцев составила около 69%. В банке «Ак Барс» количество выдач ипотечных кредитов в рамках рефинансирования с дополнительной суммой в этом году выросло в 5,8 раза относительно аналогичного периода 2020-го. В Райффайзенбанке с января по август 2021-го доля таких заявок в общем объеме рефинансирования выросла с 4% до 14%. По данным УБРиР, 90% клиентов, рефинансируя кредит, берут деньги сверх основного долга.

Экономия на переплате за весь срок кредитования может составлять миллионы рублей, подсчитали аналитики «Этажей». Если ипотека оформлялась, к примеру, в январе 2020-го на 20 лет под ставку 9,24%, а потребкредит под 18% на пять лет, то совокупные ежемесячные выплаты по двум кредитам в первые пять лет составят 85,3 тыс. рублей. За весь срок кредитования заемщик с учетом процентов по обоим кредитам выплатит 13,2 млн рублей, а переплата составит около 6,6 млн, отметили эксперты.

Если ипотека оформлялась, к примеру, в январе 2020-го на 20 лет под ставку 9,24%, а потребкредит — под 18% на пять лет, то совокупные ежемесячные выплаты по двум кредитам в первые пять лет составят 85,3 тыс. рублей. За весь срок кредитования заемщик с учетом процентов по обоим кредитам выплатит 13,2 млн рублей, а переплата составит около 6,6 млн. При объединении этих займов под 8% с сохранением оставшегося срока выплаты (19 лет) можно уменьшить сумму ежемесячных платежей с 85,3 тыс. рублей до 56,6 тыс., и общая переплата сократится на 293,2 тыс. рублей. Также можно оставить платежи на прежнем уровне (85,3 тыс. рублей), но сократить срок до 9,2 года; экономия на переплате составит уже 3,8 млн рублей — итоговые выплаты по займам за весь срок кредитования снизятся с 13,2 млн рублей до 9,4 млн, подсчитали в «Этажах».

Манипуляции с кредитами нужно проводить с осторожностью тем, кто планирует получать налоговый вычет, отметила Решетникова. Дело в том, что при рефинансировании с увеличением суммы меняются первоначальные параметры ипотечного кредита, что может затруднить получение налогового вычета с переплаченных процентов по такому кредиту, сказала она.