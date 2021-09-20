Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства, пишут «Известия» , ссылаясь на заместителя министра экономического развития Илью Торосова. Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся, оценил чиновник. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, сообщил Торосов. Из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства, завершена в отношении 2,5 тыс. граждан. Что касается остальных, то еще не прошел полугодовой срок, по истечении которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им списку долгов, рассказал замминистра.

Сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Так, у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал госуслуг, в Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект. Также в рамках внесудебного банкротства предложено скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, количество заявлений на внесудебную процедуру в 12 тыс. сопоставимо с числом банкротств в первый год работы судебного механизма — около 14 тыс. Как отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин, де-факто обращений о внесудебном банкротстве могло быть вдвое больше, но многие из них были забракованы еще на стадии оформления в МФЦ из-за недочетов. Распространение упрощенной схемы банкротства сдерживает верхний порог долга в 500 тыс. рублей и необходимость завершения исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание, отметил Юхнин. Предлагаемое Минэкономразвития увеличение суммы долга приведет к росту спроса на бесплатную внесудебную процедуру, отметил он.

Банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь Участники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет. Об этом говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сейчас граждане-должники с небольшим доходом не могут воспользоваться возможностью объявить себя банкротом без суда, уточнил руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Пока есть постоянный, хоть и мизерный, заработок или, например, пенсия, исполнительное производство закончить невозможно, пояснил эксперт.

В кредитных организациях отметили, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов. В «Сбере» около 700 клиентов проходят эту процедуру, в Росбанке из 7,3 тыс. действующих дел по несостоятельности более 100 относятся к новому механизму. В «Открытии» 79 клиентов воспользовались упрощенной схемой.