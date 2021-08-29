Участники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет. Об этом говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В заключении уточняется, что такая строгая мера применима, если злоупотребление гражданина привело к необоснованному введению в отношении него процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению. Это будет стимулировать законопослушное и добросовестное поведение со стороны граждан, полагают в ведомстве.

Участники финрынка также считают, что срок в один месяц, по истечении которого гражданин вправе повторно обратиться с заявлением на внесудебное банкротство при возврате предыдущего запроса, является необоснованно коротким. Это повышает нагрузку на МФЦ и кредиторов, говорится в документе. В НСФР предлагают установить шестимесячный срок для повторной подачи заявления.

При этом гражданин, допустивший сообщение ложных сведений о наличии и величине своих неисполненных денежных обязательств, по мнению участников НСФР, должен на пять лет лишаться права на повторное обращение.

«По данным МФЦ, заемщикам возвращается более 50% заявлений на внесудебное банкротство. Чаще всего по техническим причинам. Но наверняка среди них есть и документы, содержащие заведомо ложные сведения. Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощенной процедурой», ― пояснил председатель НСФР Андрей Емелин.

По его словам, норму требуется предусмотреть заранее, чтобы предотвратить возможные попытки обмана. Кроме того, НСФР предлагает настроить канал обмена информацией между единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и бюро кредитных историй — так банки максимально оперативно смогут получать информацию о начале процедуры внесудебного банкротства в отношении своих клиентов.

Также банковское сообщество выступило против увеличения до 1 млн рублей лимита суммы долгов, позволяющих кредитору подать заявление на внесудебное банкротство, говорится в заключении НСФР. Документ направлен в МЭР, ЦБ и Минфин. Сейчас процедура предназначена для заемщиков, у которых общая сумма долгов не превышает 500 тыс. рублей.

Увеличение порога в два раза приведет к злоупотреблениям со стороны должников и к освобождению от обязательств на значительные суммы, что ухудшит положение кредиторов, полагают участники финансового рынка. Кроме того, предлагаемая норма может быть применена также для ипотеки, что создаст сложности для добросовестных кредиторов при реализации залогового имущества, отмечается в документе.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что рассмотрели поступившие предложения НСФР. В законопроекте предложено скорректировать подход к определению суммы долга за счет выделения налогов. Основной долг, например кредит, остается в прежнем диапазоне — 50—500 тыс. рублей, пояснили там. Так как у большинства налоговая задолженность небольшая, то этот инструмент актуален в основном для ИП. Ни о каких угрозах ипотеке или о волне списаний больших долгов вне суда речи не идет, подчеркнули в министерстве, добавив, что не разделяют беспокойства участников финрынка.

Другую инициативу НСФР ― ужесточение повторного входа в процедуру для должников, неверно указавших сведения, — в МЭР считают нецелесообразной. Предлагаемые изменения дают гражданам возможность ошибиться, а кредиторам расширяют права, отметили в ведомстве. Там добавили: при несоответствии заявителя требованиям процедуры его документы возвращаются ему еще на уровне МФЦ, и кредитору нет надобности обращаться в суд.

В Центробанке ответили, что изучат предложения НСФР в случае их поступления на рассмотрение. В свою очередь в Минфине рекомендовали обратиться в ответственное ведомство ― Минэкономразвития.