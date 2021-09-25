Абсолют Банк запустил в приложении «Absolut Mobile» новый сервис переводов, инициированных получателем — Me2Me Pull через Систему быстрых платежей. До сих пор с помощью СБП можно было проводить трансакции между счетами только по инициативе отправителя, уточнили в кредитной организации.



С помощью нового сервиса денежных переводов клиенты смогут пополнять счета, открытые в Абсолют Банке, с собственных счетов в сторонних банках и переводить деньги из «Абсолюта» в другие финучреждения также на свои счета.

«Me2Me Pull можно использовать для совершения платежей по кредитной карте за счет собственных средств, находящихся в других кредитных организациях. Также сервис будет актуален в случаях, когда необходимо аккумулировать на одном банковском счете серьезную сумму, например, для оплаты крупной покупки», — отмечается в релизе.

Новая технология реализована Абсолют Банком в соответствии со всеми стандартами безопасности.