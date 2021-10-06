Банки хотят отдать IT-процессы на аутсорсинг в «Ростелеком» для расширения цифровизации банковской деятельности: они поддержали трансфер ряда функций внешней компании, пишут «Известия». Об этом говорится в опросе Ассоциации банков России (АБР). Члены ассоциации хотят использовать такую систему для разработки ПО (74%), решений по подключению к Единой биометрической системе (44%), сотрудничества с внештатными IT-сотрудниками (44%), тестирования ПО (35%) и повышения информационной безопасности (30%).

Основными минусами предложения банки считают высокую стоимость услуг, зависимость от стороннего поставщика и сложности с обеспечением защиты данных и контролем доступа к ним. Главными преимуществами аутсорсинга названо расширение предлагаемых услуг, снижение затрат на капитал и высокая скорость запуска продуктов.

Участники проектной группы готовы исследовать IT-аутсорсинг, пилотировать проекты и оценивать предлагаемые решения, сообщила вице-президент АБР Яна Епифанова. По ее словам, новая система поможет региональным банкам и кредитным организациям с базовой лицензией сократить издержки, повысить эффективность, улучшить защиту данных и средств клиентов. Услуги внешней компании для банков будут платными, однако передача IT-процессов все равно позволит снизить издержки по разным системам от 30% до 200%.

По словам директора по развитию информационных технологий УБРиР Сергея Щербинина, региональным и небольшим банкам программа может помочь внедрить новые технологии. Единое инфраструктурное решение также сделает банки похожими друг на друга в технологическом плане, различия останутся только в тарифах, пояснил он. Директор по информационным технологиям банка «Зенит» Станислав Тульчинский согласен, что система IT-аутсорсинга снизит стоимость порога входа для игроков. Однако передача некоторых процессов на обслуживание в другую компанию может нести риски в сфере безопасности данных, так как, скорее всего, будет использовано облако или внешний сервис, считает он. Сложностью может стать и обеспечение непрерывности процессов.

«Ростелеком» должен будет объяснить механизм передачи данных и составить прозрачные соглашения об уровне услуг, чтобы убедить потенциальных заказчиков воспользоваться предложением, считает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Малым компаниям введение единого инфраструктурного решения позволит расширить цифровизацию и закрыть 70—80% стандартизированных задач, но предоставлять банкам продукты только одного поставщика может быть рискованно, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Доработка процессов под нужды банка окажется очень дорогой, проблемой будет и наем дополнительных консультантов. Также большая организация для IT-аутсорсинга будет учитывать и требования регуляторов, и пожелания участников отрасли, и защищенность систем, отметил эксперт.