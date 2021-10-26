Банки упрощают денежные переводы в страны СНГ — перечисления средств по номеру телефона за границу внедрили в Тинькофф Банке, пишут «Известия» . Перечисления можно осуществить только в рублях, лимит за одну операцию составит не более 150 тыс. рублей, а в месяц — не более 1,5 млн рублей. Сегодня клиенты могут перечислять деньги в отдельные банки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, до конца года будут возможны и обратные переводы из этих стран в Россию, сообщил руководитель направления трансграничных переводов банка Михаил Шашилов. В течение 2022 года Тинькофф Банк планирует масштабировать сервис на остальные страны СНГ и выйти в другие регионы ближнего и дальнего зарубежья.

В следующем году такую опцию готовы запустить «Юнистрим», МКБ и Банк ДОМ.РФ, сообщили их представители. Функция перевода денег за рубеж по номеру телефона среди отечественных кредитных организаций ранее была доступна только для клиентов «Сбера». В пресс-службе банка рассказали, что перечисления сейчас осуществляются в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Стоимость перевода для всех пользователей мобильного приложения банка — 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, а максимум — 1 тыс. рублей.

Сейчас идет активная работа над запуском трансграничных переводов в СБП, отметили в ЦБ: помимо технологической реализации, разработаны соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России, по которым этот сервис может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками. Работа ведется, в частности, с белорусскими партнерами, уточнили в регуляторе.

В ВТБ и Газпромбанке сообщили, что их клиентам пока доступны только переводы за рубеж по карточным реквизитам. В ВТБ поддерживают инициативу Центробанка и НСПК расширить функционал СБП. В Газпромбанке готовы рассмотреть переводы за пределами РФ по номеру телефона, если будет запуск у СБП.

В Western Union знают, что некоторые партнеры компании уже предлагают переводы по номеру телефона в другие страны. Там добавили, что видят в этой тенденции только плюсы для развития рынка, так как такой сервис очень удобен для клиентов. Любое нововведение подразумевает под собой возможность его использования не только во благо общества, но и во вред, считает ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Перечисления по номеру телефона могут упростить вывод денег за рубеж, считает он.