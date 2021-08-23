Возможности Системы быстрых платежей предполагается расширить за счет внедрения трансграничных переводов. Об этом сообщает Банк России, опубликовавший проект соответствующего указания.

«Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям», — отмечается в релизе.

Документ предусматривает, что этот функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками. Ожидается, что такая возможность будет доступна уже в 2022 году.

Из проекта следует, что в указании будут прописаны в том числе особенности досудебного разрешения споров при переводе денежных средств с использованием СБП.



Предложения и замечания к проекту Центробанк принимает с 23 августа по 6 сентября 2021 года включительно.