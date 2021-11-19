Группа ВТБ в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок продала приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит», цена предложения составила 5,7 тыс. рублей за акцию. Об этом сообщается в релизе банка ВТБ, распространенном в пятницу.

Накануне группа ВТБ объявила о намерении полностью выйти из капитала ретейлера, продав 17,28% обыкновенных акций. Предполагалось, что до 4,4% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, а оставшиеся 12,88% будут проданы Marathon Group.

Теперь уточняется, что Marathon Group получит приблизительно 12,4% акций «Магнита» по такой же цене — 5,7 тыс. рублей за бумагу.



По итогам сделки группа ВТБ полностью реализует свою долю в «Магните», а Marathon Group увеличит свою долю примерно до 29,2%, став, таким образом, крупнейшим акционером розничной сети.