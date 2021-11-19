Группа ВТБ продаст приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО «Магнит». О соответствующем намерении было объявлено накануне вечером.

До 4,4%, или приблизительно 4,5 млн обыкновенных акций «Магнита», будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена будут определены по окончании формирования книги заявок. Продающий акционер — ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», 100-процентное дочернее общество банка ВТБ. «ВТБ Капитал» выступает единственным глобальным координатором и букраннером предложения.

Оставшиеся 12,88% акций, как предполагается, будут проданы Marathon Group.

«Цена за акцию в рамках частной сделки по продаже будет соответствовать цене за акцию, установленной в рамках предложения через процедуру ускоренного формирования книги заявок. «ВТБ Капитал» выступает в качестве финансового консультанта в рамках частной сделки по продаже», — сообщается в релизе.

По итогам сделки группа ВТБ намерена полностью реализовать свою долю в «Магните». Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале ретейлера до 29,75% и станет крупнейшим акционером «Магнита».

Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,75% акций «Магнита» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы, за которым Marathon Group планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале «Магнита».

Marathon Group приняла на себя обязательство по неотчуждению акций «Магнита» в течение одного года, кроме как в ряде принятых для таких сделок исключений. Marathon Group не планирует увеличивать свою долю в капитале компании до контрольной и намерена сохранить большинство мест в совете директоров за независимыми членами.



В сообщении в числе прочего подчеркивается, что группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношения с «Магнитом» и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после завершения сделки.

См. также более позднее сообщение с уточненным распределением долей.