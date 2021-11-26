До конца 2021 года объем покупок по картам в России в 1,5 раза превысит общий объем снятия наличных, говорится в исследовании ВТБ. По прогнозам аналитиков, к концу 2022 года россияне будут тратить по картам вдвое больше средств, чем снимать в банкоматах.
По данным экспертов, в первом полугодии на долю безналичных покупок приходилось 59% оборота, при этом доля снятия наличных снизилась до 41%. Тренд на сокращение наличного оборота по картам ВТБ следует за общероссийским. Кроме того, сохраняется рост объема токенизированных операций: по итогам III квартала 2021 года клиенты ВТБ расплачивались смартфонами и другими «умными» устройствами в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также восстанавливается объем трат по картам банка за рубежом: в III квартале этого года он оказался лишь на 13% меньше, чем в июле — сентябре допандемийного 2019 года.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 8%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 5%
|0 - 790
|нет
|
Лиц.№ 2590
|до 4,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
В части работы с банкоматами ВТБ фиксирует рост спроса на внесение наличных. От общего объема операций в устройствах самообслуживания оно увеличилась до 37,5%.
«Пандемия не просто ускорила переход банковских операций «в цифру», но и изменила модель потребительского поведения. В результате вырос спрос на безналичные платежи. Если в 2019 году объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в 2020 году он ее уже превысил. Мы ожидаем, что к концу этого года доля безналичных платежей по сравнению с объемом средств, снятых в банкоматах, достигнет 60%, а еще через год эта доля может вырасти до 66%. Таким образом, покупки по картам скоро будут вдвое популярнее снятия наличных», — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.
По оценке топ-менеджера ВТБ, росту безналичных платежей способствуют развитие инфраструктуры и набирающие популярность цифровые карты. Так, за десять месяцев 2021 года ВТБ выпустил 1,2 млн дебетовых и кредитных цифровых карт, оборот по ним за этот период превысил 37 млрд рублей — в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.
В период с 2020 по 2025 год мировые объемы безналичных операций вырастут на 80% с 1 трлн трансакций почти до 1,9 трлн, а к 2030 году объемы вырастут в три раза, достигнув почти 3 трлн, сообщает компания PwC в отчете