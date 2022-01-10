Эксперты пришли к выводу о существенном повышении доступности мобильной связи в России

Мобильная связь в России по итогам 2021 года стала самой доступной по крайней мере с 2017 года. Таковы результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review, которое изучило тарифы сотовых операторов РФ и рассчитало на их основе индекс доступности связи по итогам второго полугодия прошлого года.

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь подешевел на 15% сравнению с первым полугодием 2021 года — с 326 до 278 рублей. «Это произошло благодаря ребалансировке тарифов операторами в результате изымания из тарифных линеек предложений с безлимитным мобильным Интернетом, — поясняют аналитики. — Перевод тарифов с безлимитным Интернетом в верхний ценовой сегмент позволил предложить более доступные начальные пакетные тарифы. Не последнюю роль сыграл и запуск операторами Tele2 и «МТС» новогодних предложений в федеральном масштабе по единой цене, что позволило значительно увеличить доступность мобильной связи в регионах, где тарифы традиционно были более высокими».

Как уточняет Content Review, методология исследования не меняется с 2017 года. В расчете индекса используются открытые данные операторов о наиболее доступных пакетных тарифах на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающих пакет мобильного Интернета и голосовых звонков. В каждом регионе РФ рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи: «МТС», «МегаФона», «Билайна» и Tele2. В Республике Крым рассматривались тарифы операторов Win Mobile, «СевТелекомСвязь», «Крым Телеком» и «Волна Мобайл». На основе этих данных вычислен средний тариф как для каждого из регионов РФ, так и в целом по РФ. Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по актуальным данным Росстата за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь (тем меньшую часть своего бюджета тратит абонент на услуги мобильной связи при условии использования наиболее доступного тарифа).

По итогам второго полугодия 2021 года индекс в среднем по России снизился на 1,1 единицы и достиг минимального значения за всю историю расчетов Content Review. Наибольшую динамику доступности индекс продемонстрировал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где находятся регионы с менее доступной связью. Это обусловлено размером официальной заработной платы по сравнению с другими регионами России.



Согласно данным исследования, регионами с самой доступной мобильной связью для населения с учетом средней заработной платы и тарифов на мобильную связь являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область и Москва (места с первого по пятое соответственно, индексы доступности от 2,3 до 3,4), а наименее доступна мобильная связь в Чеченской Республике (последнее место в рейтинге, индекс доступности 10,9), Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.